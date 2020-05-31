كولومبيا: تسجيل 13 حالة إصابة بـ «كورونا» في القصر الرئاسي

المصدر: بوغوتا - د.ب.أ

تأكدت إصابة 13 شخصاً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في القصر الرئاسي في كولومبيا، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن القصر.

والمصابون هم خمسة مسؤولين من القسم الإداري في قصر «نارينو هاوس»، مقر إقامة وعمل الرئيس، فضلاً عن ثمانية من عناصر الأمن.

وأظهرت التحاليل عدم إصابة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي والموظفين المقربين منه بالفيروس.

وقال القسم الإداري إنه يلتزم بالتعليمات الرئاسية التي تسمح للمؤسسات العامة الوطنية بحضور 20% فقط من قوة العمل إلى أماكن العمل، مع قيام بقية الموظفين بالعمل من المنزل.

ومدد دوكي الخميس الإغلاق المفروض على البلاد منذ شهرين لينتهي في نهاية يونيو، على الرغم من إعادة تنشيط الاقتصاد وتخفيف القيود على الأنشطة الترفيهية في الأماكن المفتوحة.

وسجلت كولومبيا أكثر من 25 ألف إصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن أكثر من 820 حالة وفاة.

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