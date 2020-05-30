بايدن يدعو إلى «قيادة حقيقية» لأميركا بعد تشجيع ترامب للعنف

المصدر: ديترويت - رويترز

دعا المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن أمس الجمعة إلى تطبيق العدالة وإلى «قيادة حقيقية» للولايات المتحدة متهما الرئيس دونالد ترامب بالتشجيع على العنف بعد تهديده باستخدام القوة العسكرية المميتة لإنهاء أعمال شغب في مدينة منيابوليس تفجرت احتجاجا على قيام الشرطة بقتل أسود أعزل.

وقال بايدن الذي يحتمل أن ينافس ترامب في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر إن عضب الأميركيين السود وإحباطهم وإنهاكهم «لا يُنكر» وإن البلاد تحتاج إلى مواجهة «جرحها العميق المفتوح» المتعلق بالعنصرية.

وقال مشيرا إلى ترامب «هذا ليس وقت التغريدات الملتهبة. إنه ليس وقت التشجيع على العنف».

وأضاف «هذه أزمة وطنية ونحتاج إلى قيادة حقيقية في الوقت الحاضر. قيادة تأتي بالجميع إلى المائدة ليكون بإمكاننا اتخاذ إجراءات لاجتثاث العنصرية المنظمة».

وبدأت الاحتجاجات في منيابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا، سلمية لكن حلت محلها ليال من أعمال الحرق والنهب والتخريب بعد أن صب المحتجون جام غضبهم على السلطات عقب موت جورج فلويد الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول التقاط أنفاسه بينما يضع شرطي أبيض ركبته على عنقه وهو راقد على الأرض

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