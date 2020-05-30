خفض مرتبات رئيس ووزراء بيرو لمساعدة ضحايا «كوفيد-19»

رئيس بيرو مارتن فيزكارا. ■أرشيفية

المصدر:
  • ليما ■د.ب.أ
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ستخضع مرتبات رئيس بيرو مارتن فيزكارا، ووزرائه وكبار مسؤوليه للتخفيض من أجل مساعدة أقارب العاملين في المجال الصحي الذين توفوا بسبب «كوفيد-19»، وفقاً لمرسوم صدر أول من أمس.

وستبلغ نسبة الخفض الذي يستمر لثلاثة أشهر 15% في المرتبات التي تبدأ من 20 ألف سول (5820 دولاراً أميركياً) و10% في المرتبات التي تبدأ من 15 ألف سول (4362 دولاراً).

وسجلت بيرو أكثر من 135 ألف إصابة بـ«كوفيد-19» و3983 حالة وفاة، ما يجعلها ثاني دولة في أميركا اللاتينية بها أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد البرازيل. وبخلاف البرازيل، استجابت بيرو بقوة لـ«كوفيد-19»، لكن القيود لم تمنع انتشار الفيروس بين الأشخاص الفقراء الذين يعيشون في مناطق مزدحمة، والذين لايزالون مجبرين على الخروج لكسب لقمة العيش.

 

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