صدمة ورعب في كندا من أحداث أميركا

المصدر: أوتاوا - رويترز

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، اليوم الجمعة، في تعليقات غير معتادة بشكل كبير حول الشؤون الداخلية الأميركية إن كثيرا من الكنديين يتابعون أحداث الشغب في أجزاء من الولايات المتحدة بشعور الصدمة والرعب.

وقال للصحفيين "العنصرية ضد السود، العنصرية، حقيقية. إنها في الولايات المتحدة لكنها أيضا في كندا".

وهزت مدينة منيابوليس ليلة ثالثة من الاحتجاجات العنيفة بسبب وفاة أسود غير مسلح بعد أن وضع رجل شرطة أبيض ركبته على عنقه وهو راقد على الأرض عقب إلقاء القبض عليه.

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