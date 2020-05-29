وزير الصحة الألماني يحذّر من شقاق في المجتمع بسبب «كورونا»

المصدر:
  • أوغسبورغ - د.ب.أ
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حذر وزير الصحة الألماني، ينس شبان، من احتمالية أن تؤدي أزمة «كورونا» إلى استقطاب مماثل لما حدث في النقاش بشأن سياسة اللجوء.

وقال شبان لصحيفة «أوغسبورغر ألجيماينه» أمس: «نحن عايشنا شعور. ويتعين علينا حالياً الانتباه»، مؤكداً أنه من الصائب أن تتم إقامة نقاشات عن الصحة أو الحريات.

وتابع : «تقع علينا جميعاً مسؤولية ألا يكون هناك استقطاب مجدداً، على النحو الذي كان عليه في النقاش بشأن الهجرة، يتعين علينا الانتباه جداً إلى ألا يحدث ذلك».

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