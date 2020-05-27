السعودية: استئناف العمل في جميع الدوائر الحكومية بعد إجازة العيد

المصدر: الرياض - وام

أعلنت السعودية ان العمل سوف يستأنف بعد إجازة عيد الفطر المبارك في جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

وأوضح المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي ان موظفو القطاع العام في السعودية سيعودون إلى أعمالهم تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد المقبل 31 مايو الجاري وصولا الى العودة بشكل كامل اعتبارا من 14 يونيو المقبل.

وفيما يخص القطاع الخاص بين المهندس أحمد الراجحي أن الفترة الماضية شهدت العودة التدريجية لأنشطته، وكانت مقننة لأسباب وقائية، إلا أن مردودها كان إيجابيا وواضحا، لافتا أنه الآن وبعد فتح الأعمال والأنشطة بشكل أكبر سوف تتسع الدائرة ويزيد أعداد العاملين والمستهلكين ما يحفز الدورة الاقتصادية وينعشها، إلا أن الموازنة بين متطلّبات الوقاية الصحية، واحتياجات الأنشطة الاقتصادية مطلب مهم لهذه المرحلة.

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