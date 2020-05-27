استقالة وزير بريطاني بعد خرق مستشار جونسون للعزل

المصدر: لندن - أ.ف.ب

استقال وزير الدولة البريطاني لشؤون أسكتلندا، دوغلاس روس، أمس، لتشكيكه في التبريرات التي منحها دومينيك كامينغز، مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، حول خرقه تدابير العزل.

وأوضح دوغلاس في تغريدة «لاتزال هناك نقاط من التوضيح (الذي قدمه كامينغز) تثير لدي بعض الشكوك»، وذلك غداة مؤتمر صحافي لكامينغز برر فيه أسباب خرقه للقيود.

وكتب روس في رسالته «سكان من دائرتي لم يتمكنوا من وداع أقربائهم، عائلات لم تتمكن من تشارك الحزن (على وفاة قريب منهم)، لأنهم كانوا يتبعون توصيات الحكومة».

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