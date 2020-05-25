الكويت تقرر عدم تمديد الحظر الشامل بعد 30 مايو

المصدر: الكويت - وام

قررت دولة الكويت عدم تمديد حظر التجول الشامل مع انتهاء موعده بتاريخ 30 مايو الحالي والانتقال إلى حظر التجول الجزئي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية و وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قوله - في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي في قصر السيف عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء - إنه سيتم الانتقال إلى مرحلة الحظر الجزئي والإعلان عن تفاصيل خطة العودة إلى الحياة تدريجيا الخميس المقبل.

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