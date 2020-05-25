روسيا: انخفاض الوفيات بـ"كورونا" وطرح عقار جديد مطلع يونيو

المصدر: موسكو - وام

أعلنت روسيا عن تسجيل انخفاض ملموس في معدلات الوفيات اليومية لفيروس " كورونا " تزامنا مع اعتزامها طرح عقار جديد في الصيدليات مطلع شهر يونيو المقبل ضد الفيروس.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس " كورونا " في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل 92 حالة وفاة في اليوم الأخير مقارنة مع اليوم السابق 153 حالة، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 3633 حالة وفاة.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل 8946 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 353427، إضافة إلى تماثل 5499 مريضا للشفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين الى 118798 شخصا.

وفيما يخص العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة أكبر بؤر الوباء في روسيا فقد تم تسجيل 2560 إصابة ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 166473 إصابة من مجموع العدد الكلي لعموم روسيا و2034 حالة وفاة، فيما زاد عدد المتعافين بواقع 3746 ليصل إلى 53586.

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