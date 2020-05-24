هجوم لـ «داعش» في العراق

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، أمس، بمقتل ثلاثة من رجال الشرطة، بينهم ضابط في هجوم لعناصر «داعش» الإرهابي، في غرب الموصل.

وقال المصدر إن «عناصر (داعش) شنوا هجوماً على نقطة تفتيش تابعة للشرطة المحلية على مشارف ناحية زمار (125 كم غرب الموصل) وتمكنوا من قتل ثلاثة رجال شرطة، بينهم ضابط برتبة ملازم قبل أن يلوذوا بالفرار».

وتشهد مناطق عديدة من نينوى، نشاطاً ملحوظاً لعناصر التنظيم الإرهابي الذين ينفذون عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين.

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