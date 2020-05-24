مستشار جونسون لم ينتهك العزل

المصدر: لندن - وكالات

قالت الحكومة البريطانية، أمس، إن دومينيك كامينغز، مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، لم ينتهك توجيهات العزل العام المفروض لاحتواء تفشي كورونا، عندما سافر لمسافة 400 كيلومتر، وهو يعاني أعراض مرض «كوفيد-19».

وذكرت صحيفتا «غارديان» و«ميرور» أن كامينغز سافر إلى دورهام بشمال إنجلترا، أواخر مارس، عندما كانت إجراءات العزل العام.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء: «نظراً للاشتباه في إصابة زوجته بفيروس كورونا، كان من الضروري لدومينيك كامينغز أن يضمن الرعاية المناسبة لابنه الصغير».

وتصاعدت الضغوط على جونسون لإقالة كامينغز، بعد أن أشارت تقارير إلى أنه انتهك قيود السفر المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

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