إصابة 40 شخصا بكورونا بعد حضورهم قداسا في فرانكفورت

المصدر: فرانكفورت - رويترز

قال رئيس إدارة صحة فرانكفورت لوكالة أنباء اليوم السبت إن أكثر من 40 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد حضورهم قداسا في كنيسة بالمدينة هذا الشهر.

وقال رين جوتشالك لوكالة الأنباء الألمانية «معظمهم ليسوا مصابين على نحو خطير. وعلى حد علمنا، لم يدخل إلى المستشفى سوى شخص واحد».

وقال نائب رئيس الإدارة أنتوني فالتشوك لصحيفة فرانكفورتر روندشاو المحلية إن القداس أقيم في العاشر من مايو في كنيسة معمدانية. وعلى موقعها على الإنترنت تقول الكنيسة إنها تقيم قداسات باللغتين الألمانية والروسية.

وقال فالتشوك للصحيفة «الوضع شديد التغير والتطور»، وأضاف أن الكنيسة لم تخرق الإرشادات الرسمية التي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس.

ومنذ الأول من مايو، أتيح للكنائس في ولاية هيسه الألمانية، التي تقع فيها مدينة فرانكفورت، أن تقيم قداسات شريطة التزامها بقواعد التباعد الاجتماعي الرسمية والنظافة الصحية.

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