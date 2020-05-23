إيداع الرئيس الشيشاني المستشفى لشبهة إصابته بـ «كوفيد-19»

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

أودع الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف (43 عاماً)، مستشفى في موسكو، أول من أمس، على خلفية الاشتباه في إصابته بـ«كوفيد-19»، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.

وقال مصدر طبي لوكالة تاس الحكومية: «نُقل رمضان قديروف بالطائرة إلى موسكو، نشتبه في (إصابته) بفيروس كورونا المستجد، هو الآن موجود تحت مراقبة أطباء»، واصفاً حالته بأنها «مستقرة». وتحدثت وكالتا «ريا نوفوستي» و«إنترفاكس»، أيضاً، عن إيداع رئيس جمهورية الشيشان الروسية مستشفى في موسكو، أول من أمس.

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