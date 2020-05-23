ترامب: أضع كمامة ولكن ليس أمام الكاميرات

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس، أنّه يضع أحياناً كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ إذا كانت الظروف تقتضي ذلك، لكنّه أكّد أنّه لا يرغب بفعل ذلك أمام الصحافيين.

وخلال زيارة إلى مدينة إيبسيلانتي بولاية ميشيغان حيث زار مصنعاً لشركة فورد تحوّل لإنتاج أجهزة للتنفّس الاصطناعي لتلبية الطلب الشديد عليها بسبب جائحة «كوفيد-19»، قال ترامب ردّاً على سؤال لأحد الصحافيين عن سبب عدم وضعه كمامة، خلافاً لمسؤولي المصنع الذين كانوا إلى جانبه، إنّه فعل ذلك قبل قليل.

وقال ترامب بسخرية: «لقد وضعت واحدة، لكنني لم أرغب بأن أعطي الصحافيين متعة رؤيتها»، وما لبث أن عرض على الصحافيين الكمامة، ولكن من دون أن يضعها على وجهه.

وتابع «أنا أحبّها كثيراً. صراحة، أعتقد أنني أبدو أفضل بالكمامة».

وبعد وقت قصير أكّدت شركة فورد أنّ ترامب وضع الكمامة خلال «زيارة خاصة» قام بها إلى جزء من المصنع.

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