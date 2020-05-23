روسيا توافق مبدئياً على لقاح ضد «كورونا»

المصدر: موسكو - د.ب.أ

ذكر تقرير إخباري، أمس، أن طاقم مختبر روسي حكومي أعطى موافقة مبدئية للقاح محتمل ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، بعدما قاموا بتجربته على أنفسهم.

وقال مدير الابحاث، أليكسندر جينزبورغ، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية: «لا توجد آثار جانبية».

وأجرى المركز القومي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، التابع لوزارة الصحة الروسية، البحث عن موظفين متطوعين.

وقال جينزبورغ: «الجميع أصحاء وسعداء ويقومون بواجباتهم بشكل كامل». ويسابق الباحثون الروس الزمن لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. ولدى البلاد أكثر من 325 ألف حالة إصابة بالفيروس، ليصبح ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

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