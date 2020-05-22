أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

أعلن أبناء الكاتب الصحافي جمال خاشقجي عفوهم عن قاتل والدهم رحمه الله، وذلك وفق ما أعلنه نجله صلاح خاشقجي عبر حسابه في «تويتر» فجر اليوم (الجمعة).
وكتب صلاح خاشقجي: في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم (وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين).
مضيفا: عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل.
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