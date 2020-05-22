أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

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المصدر:
  • متابعات الإمارات اليوم
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أعلن أبناء الكاتب الصحافي جمال خاشقجي عفوهم عن قاتل والدهم رحمه الله، وذلك وفق ما أعلنه نجله صلاح خاشقجي عبر حسابه في «تويتر» فجر اليوم (الجمعة).

وكتب صلاح خاشقجي: في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم (وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين).

مضيفا: عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل.
 

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