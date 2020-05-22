مصر توافق على استئناف مفاوضات سد النهضة بشروط

المصدر: القاهرة - أ. ف. ب

أعلنت مصر موافقتها على استئناف التفاوض مع السودان وإثيبوبيا حول سد النهضة الإثيوبي الذي يشكل مصدر توترات في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء الخميس إن مصر أعربت عن «استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده».

وشددت الخارجية على أهمية أن يكون الاتفاق «جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان».

وكان السودان أعلن الخميس الاتفاق مع إثيوبيا على العودة برفقة مصر و«بأسرع فرصة ممكنة» إلى التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد مبحاثات بين رئيسي وزراء البلدين.

وقال مكتب رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، في بيان، «اتفق الجانبان على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات العودة إلى التفاوض بأسرع فرصة ممكنة».

ويأتي الإعلان بعد توقف التفاوض في فبراير الماضي على اثر رفض إثيوبيا التوقيع على مسوّدة اتفاق أغدته الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ويثير السد مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل.

وبدأت أثيوبيا في 2011 بناء سد النهضة على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار.

ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الإثيوبي على كل من السودان ومصر.

وفي 12 مايو، رفض السودان مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء في ملء بحيرة السد في يوليو المقبل.

وفي بداية الأسبوع، أجرى حمدوك مباحثات بالخصوص، عبر تقنية «فيديو-كونفرس»، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي بمشاركة وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات في الدولتين.

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