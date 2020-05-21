أميركا ستنسحب من "السماوات المفتوحة" وتتهم روسيا بانتهاكها

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلنت الولايات المتحدة أنها تنوي الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة التي تضم 35 بلدا والتي تسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها، قائلة إن روسيا انتهكت بنود الاتفاقية مرارا.

وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأميركية إن الانسحاب سيتم رسميا في غضون ستة أشهر بناء على شروط الخروج من الاتفاقية.

وهذه أحدث خطوة تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بإخراج الولايات المتحدة من معاهدة دولية رئيسية، بعد انسحابها من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا العام الماضي.

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