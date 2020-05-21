السيسي: معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر طبيعية

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن حجم الإصابات بفيروس كورونا في مصر في المعدلات الطبيعية.

قال السيسي، في كلمة بثها "التلفزيون المصري" خلال افتتاحه مشروع "بشاير الخير 3" بمحافظة الإسكندرية اليوم، إن ما عرضه وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، حول فيروس كورونا ومعدلات الإصابة يدعو للاطمئنان، مشيراً إلى أن الدولة تتعامل بشكل كبير مع باقي الأمراض خلاف فيروس كورونا.

وأوضح أن معدلات الإصابات هو تطور طبيعي، داعيا المواطنين إلى الحرص لمواجهة هذا الفيروس.

وطالب السيسي بممارسة الرياضة وتناول الأطعمة التي ترفع المناعة، مشدداً على أنه رغم معدلات الإصابة مطمئن إلا أن ذلك يتطلب ضرورة الوعي الكامل لدى المواطنين في مواجهة الجائحة، قائلا: "خلوا بالكم".

ووجه السيسي الشكر للأطقم الطبية، وأثنى على دورهم البطولي في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وحث المواطنين على ضرورة مساعدة الأطباء والقيام بدورهم على أكمل وجه.

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