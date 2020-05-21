المخابرات العراقية تعلن اعتقال خليفة البغدادي

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أعلن جهاز المخابرات العراقي اعتقال الشخص المرشح لخلافة زعيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي قتل على يد القوات الأميركية في غارة أميركية بمدينة إدلب السورية.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، فإن جهاز المخابرات أعلن، أمس الأربعاء، عن اعتقال المدعو عبد الناصر قرداش، مشيرة إلى أنه الشخص المرشح لخلافة زعيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

نقلت وسائل اعلامية حكومية عن الجهاز قوله ان "ذلك جاء وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة".

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