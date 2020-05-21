تساؤلات حول وضع ترامب قناعاً خلال زيارته إلى «فورد» اليوم

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

قالت ناطقة باسم مجموعة فورد لصناعة السيارات إن وضع القناع الواقي إلزامي، بمصنع للشركة في ميشيغن، من المقرر أن يزوره دونالد ترامب اليوم، مضيفة أن الأمر متروك للبيت الأبيض، لتحديد ما إذا كان ينبغي للرئيس وضع واحد.

ورفض الملياردير الجمهوري، حتى الآن، وضع قناع في العلن، رغم توصيات السلطات الصحية الأميركية بذلك.

وأوضحت الناطقة باسم «فورد» أن «سياستنا تقتضي بأنه على الجميع وضع معدات واقية شخصية، لمنع انتشار (كوفيد-19)». وأضافت: «ناقشنا بروتوكولاتنا الأمنية مع البيت الأبيض، أثناء التحضير للجولة».

ويعود الأمر، وفقاً للناطقة، إلى البيت الأبيض والرئيس ترامب، لتقرير ما إذا كان سيضع قناعاً، خلال زيارته المقررة إلى مصنع فورد في إبسيلانتي في ميشيغن، التي تعتبر من الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ولم يتم تصوير دونالد ترامب مطلقاً، وهو يضع قناعاً.

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