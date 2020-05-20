اليوم.. أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في العالم

المصدر: جنيف - رويترز

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء وحتى الأن.



وعبرت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة في حين تواصل الدول الأوروبية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس.



وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحافي: "ما زال أمامنا طريق طويل كي نقطعه مع تفشي هذا الوباء... نحن قلقون للغاية بشأن ارتفاع عدد الحالات في البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة".

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