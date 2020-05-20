إصابة نائب رئيس جنوب السودان بـ «كورونا»

المصدر: جوبا - أ.ف.ب

أصيب نائب رئيس جنوب السودان، رياك مشار، وهو أيضاً الزعيم السابق للمتمرّدين، بفيروس كورونا، وفق ما أفاد مكتبه أول من أمس، معلناً أيضاً إصابة زوجته أنجيلينا تيني، التي تشغل منصب وزيرة الدفاع، وعدد من معاونيه.

وقال مكتب مشار على صفحته على «فيسبوك»: «لقد أدلى بتصريح علني أكّد فيه إصابته، وسيلتزم حجراً صحياً في منزله خلال الأيام الـ14 المقبلة» اعتباراً من أمس.

وأوضح المكتب أن مشار «لا تظهر عليه أي أعراض»، معلناً إصابة عدد من معاونيه ومن حرّاسه الشخصيين بالوباء.

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