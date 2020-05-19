130 إصابة بـ «كورونا» في نزل للاجئين بألمانيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

أصيب 130 فرداً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في نزل للاجئين في غرب ألمانيا، وقالت متحدثة باسم إدارة مدينة كولونيا الألمانية إن الفحوص أظهرت سلبية نتائج بقية نزلاء مركز الإيواء في بلدة سانت أوجوستين جنوب شرق المدينة، وعددهم 170 نزيلاً.

وذكرت المتحدثة أنه جرى الفصل بين المصابين والأصحاء، كما تم فصل الأماكن الخارجية بين الفئتين، ولخفض عدد النزلاء، وإفساح المزيد من المساحات في النزل، تم نقل الكثير من النزلاء الأصحاء إلى نزل آخر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول حالة يُرصد فيها انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد داخل نزل للاجئين، حيث تبين انتشار الفيروس بشدة في نزلين بولاية شمال الراين-ويستفاليا بإصابات تبلغ 50 حالة في واحدة منهما و30 حالة في الأخرى.

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