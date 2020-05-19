نتائج إيجابية للقاح جديد ضد «كورونا»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت شركة موديرنا الأميركية، أمس، عن نتائج إيجابية للمرحلة الأولى من التجارب السريرية على مشروع لقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19)، والتي شملت عدداً محدوداً من المتطوّعين.

وجاء في بيان صادر عن مختبر الشركة أن اللقاح الذي أُطلقت عليه تسمية «إم آر إن ايه-1273» بدا أنه يؤدي إلى استجابة مناعية لدى ثمانية أشخاص تلقّوه، بحجم الاستجابة نفسه الذي يمكن رؤيته لدى الأشخاص الذين أُصيبوا بالفيروس.

ولم تُعرف بعد النتائج الكاملة للمرحلة الأولى من تطوير اللقاح التي تضمّ 45 مشاركاً في الوقت الحالي.

وصرّح المدير الطبي لشركة موديرنا، تال زاكس، بأن «هذه المعطيات الموقتة من المرحلة 1، رغم أنها أولية، تبيّن أن اللقاح يؤدي إلى استجابة مناعية بالحجم نفسه لتلك التي تثيرها العدوى الطبيعية».

وتجري معاهد الصحة الوطنية التجربة السريرية، وتستثمر الحكومة الأميركية نحو نصف مليار دولار في مشروع موديرنا.

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