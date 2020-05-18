مقتل طيار في استعراض لسلاح الجو الكندي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحطمت طائرة مخصصة للعروض الجوية تابعة لسلاح الجو الكندي في ”بريتيش كولومبيا“، أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر خلال عملية كانت تهدف إلى رفع معنويات السكان خلال جائحة كورونا، وفقا للجيش الكندي.

وغرّدت القوات الجوية الكندية الملكية ليل الأحد ”بحزن شديد نعلن وفاة أحد أفراد فريق (سي إف سنو بيردز) وإصابة آخر بجروح خطرة“ إلا أن حاله مستقرة.

وفي وقت سابق من بعد ظهر الأحد، أفادت القوات الجوية الملكية الكندية بأن طائرة تابعة لها تحطمت قرب كاملوبس في مقاطعة بريتيش كولومبيا (غربا) على مسافة حوالى 450 كيلومترا شرق فانكوفر.

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