العثور على السفير الصيني في إسرائيل ميتاً في شقته

المصدر: القدس - أ.ف.ب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس، العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل دو وي ميتاً في شقته الواقعة في مدينة هرتسيليا الساحلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد، إن السفير الذي وصل إلى إسرائيل منتصف فبراير عثر عليه ميتاً في منزله في هرتسيليا.

وأكد روزنفيلد أن الشرطة تحقق في الحادثة.

ولم تكن زوجة السفير البالغ من العمر 57 عاماً، أو ابنه يقيمان معه في إسرائيل.

وكان وي وفق سيرته الذاتية على الموقع الإلكتروني للسفارة، سفيراً للصين في أوكرانيا قبل أن يتولى مهامه لدى إسرائيل.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية اليومية، أن التقارير تفيد بأن موظفين عثروا على وي ميتاً في فراشه وأنه لا وجود لأي علامات عنف جسدي.

وقالت القناة التلفزيونية الـ12 نقلاً عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم بخدمات الطوارئ، إن المؤشرات الأولية تبين أن السفير دو توفي أثناء نومه، وإن أسباب الوفاة طبيعية، ويبدو أن السبب يعود إلى مشكلة في القلب وفقاً للمسعفين.

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