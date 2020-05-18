وفيات «كورونا» في إسبانيا الأقل منذ شهرين

المصدر: مدريد - رويترز

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أنها سجلت 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس، ليتراجع بذلك عدد الوفيات اليومي إلى أقل من 100 للمرة الأولى منذ شهرين.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات الإجمالي بلغ 27 ألفاً و650 شخصاً، فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 231 ألفاً و350 حالة مقارنة مع 230 ألفاً و698 إصابة، أول من أمس، وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد أعلن أنه يسعى إلى تمديد آخر لحالة الطوارئ لاحتواء فيروس كورونا المستجد في البلاد، على أن تصل فترة التمديد إلى نحو شهر.

وبدأ إعلان حالة الطوارئ منذ شهرين، ويمنح الحكومة سلطات لتقييد حركة السكان بشدة.

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