مقتل سودانيين عند نقطة لمراقبة حظر التجول في الخرطوم

المصدر: الخرطوم - أ.ف.ب

أعلنت القوات المسلحة السودانية، أمس، أن أحد جنودها أطلق النار على مواطنين وقتلهما عند نقطة لمراقبة حظر التجول الصحي المفروض للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الخرطوم.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن: «في إطار الانتشار لقواتنا حسب خطة التأمين بولاية الخرطوم، عبرت ركشة (عربة تكتك)، مسرعة دون توقف، نقطة ارتكاز لقوات الجيش، ونتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق فرد طلقات نارية أدت لإصابة من كان بالركشة»، موضحاً أنه تم نقل المصابَين إلى المستشفى وتوفيا، ووعد الناطق باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجندي الذي تم التحفظ عليه.

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