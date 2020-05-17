أنتاركتيكا أرض خالية من فيروس كورونا

المصدر: سانتياغو - أ.ف.ب

سجلت في العالم حوالى 4.5 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد في 196 بلدا ومنطقة إلا أن قارة أنتاركتيكا هي الوحيدة التي لا تزال بمنأى عنه بفضل إجراءات المراقبة الصارمة... وبعض الحظ.

وبعدما استحال المرض جائحة عالمية في 11 مارس ابتعدت هذه المنطقة المتجمدة النائية بعد أكثر عن العالم مع منع الرحلات السياحية وأي اتصال بين القواعد الدولية.

وقد حالف انتاركتيكا في مكافحتها الوباء أيضا بعض الحظ فالأزمة الصحية بدأت في وقت شارف فيه الموسم السياحي على نهايته.

فقد وصلت آخر سفينة سياحية إلى خليج فيلديس في الثالث من مارس في وقت أعلنت فيه تشيلي تسجيل أول إصابة على أراضيها. واعتبارا من أبريل تمنع الأحوال الجوية أي عملية وصول أو مغادرة من هذه القارة.

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