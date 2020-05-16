الجزائر: حظر شامل أيام العيد ومنع زيارات المرضى في المستشفيات

المصدر: الجزائر - وكالات

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على أهمية الإبقاء على الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد نهاية شهر رمضان وعيد الفطر، داعيا إلى التخطيط لمرحلة ما بعد جائحة كورونا.

وتتجه الجزائر لمنع زيارات المرضى في المستشفيات وتعليق عمليات الختان الجماعي بها خلال ليلة القدر المباركة، مع فرض حظر تجول شامل أيام عيد الفطر المبارك، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وترأس تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم السبت، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن لتقييم الوضع في البلاد على ضوء التطورات الأخيرة لوباء كورونا.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، إن رئيس الجمهورية ذكر بالإجراءات التي سبق اتخاذها على المستوى الوطني والتي أثبتت نجاعتها، مؤكدا أنه من المهم الإبقاء عليها نهاية هذا الشهر الفضيل وعيد الفطر.

ودعا تبون، الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وضرورة الحفاظ على درجة عالية من اليقظة بهدف ضمان أمن الجميع.

وذكر البيان أن المجلس الأعلى للأمن استمع إلى تقرير قدمه رئيس الوزراء عبد العزيز جراد حول إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج بسبب غلق الفضاءات الجوية الدولية.

وأعطى تبون، تعليمات للتكفل بشكل منسق يتم من خلاله مراعاة الظروف الخاصة بكل مجموعة مواطنين مع ضرورة احترام القواعد الصحية خلال هذه العمليات.

كما أمر تبون أعضاء المجلس الأعلى للأمن الذي (يضم كبار القادة السياسيين والعسكريين) بالشروع في العمل بدءا من الآن على إعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد كورونا، مع مراعاة مختلف الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أهمية التضامن مع الذين تضرروا كثيرا بفعل آثار هذه الجائحة.

وسجلت الجزائر حتى اليوم السبت 6821 حالة إصابة و542 حالة فاة مقابل 3049 حالة شفاء، بحسب البيانات التي قدمتها وزارة الصحة.

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