أميركا تستأنف تمويل منظمة الصحة العالمية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت مسودة رسالة أن الإدارة الأميركية تعتزم استئناف تمويل المنظمة العالمية جزئيا، بعد امتعاض الرئيس الأميركي دونالد ترمب من طريقة تعامل المنظمة مع الموقف الصيني، وتبنيها وجهة نظر بكين تجاه التعامل مع فيروس كورونا المستجد، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وجاء في الرسالة أن إدارة ترمب "ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه الصين من الإسهامات المقررة" للمنظمة.

يذكر أن ترمب كان علق مساهمات الولايات المتحدة في 14 أبريل، متهما إياها بتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي الفيروس التاجي. وقال في حينه إن إدارته ستبدأ مراجعة للمنظمة.

كما اتهمها بـ"سوء إدارة" أزمة تفشّي الفيروس المستجد، قائلاً في حينه إن "العالم تلقّى الكثير من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات" الناجمة عن الوباء.

إلى ذلك، اعتبر أن "المنظمة الأممية فشلت كليا في تقديم معلومات شفافة حول الفيروس".

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