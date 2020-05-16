سلوفينيا تعلن انتهاء الوباء وتفتح حدودها

المصدر: ليوبليانا ■أ.ف.ب

أعلنت سلوفينيا انتهاء وباء «كوفيد-19» على أراضيها وأعادت فتح حدودها، رغم أن بعض الإجراءات الوقائية لاتزال سارية.

وقال رئيس الوزراء يانيز يانشا، أول من أمس: «اليوم بات لدى سلوفينيا أفضل وضع سريري في أوروبا، ما يتيح لنا إنهاء الحالة الوبائية».

وسيعاد فتح حدود البلاد أمام كل مواطني الاتحاد الأوروبي فيما سيخضع الآخرون لحجر صحي.

وسجلت البلاد التي يبلغ تعداد سكانها مليوني نسمة والواقعة على الحدود مع إيطاليا وكرواتيا والنمسا 103 وفيات و1500 إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع عدد قليل من الإصابات الجديدة في الأيام الماضية.

وقالت الإذاعة العامة السلوفينية عند إعلانها انتهاء الوباء، إن الدولة تتجنب بذلك التمديد التلقائي حتى نهاية شهر يونيو لكل إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تم التصويت عليها لمساعدة السكان والشركات. وهذه الإجراءات ستتوقف بالتالي في نهاية مايو.

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