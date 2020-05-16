دا سيلفا يخشى تسبب بولسونارو بـ «إبادة» في البرازيل بسبب معارضته الحجر

المصدر: ساو باولو - أ.ف.ب

أعرب الرئيس البرازيلي الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، في حوار عبر الفيديو مع وكالة «فرانس برس» عن تخوفه من «إبادة» في بلاده، بسبب المعارضة الشديدة التي يبديها الرئيس الحالي جاير بولسونارو، لإجراءات الحجر من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال لولا في المقابلة التي أجريت أول من أمس، إنه يؤيد عزل الرئيس بولسونارو، لأنه ارتكب العديد من الأخطاء الفادحة، لكنه عبر عن قلقه من هيمنة العسكريين الذين يتمتعون «بنفوذ في الحكومة أكبر» من عهد الحكم الديكتاتوري (1964-1985). والبرازيل واحد من البلدان الأكثر تضرراً بالفيروس وسجلت فيه 14 ألف وفاة. ويدعو بولسونارو يومياً إلى رفع إجراءات العزل متذرعاً بأن حماية الاقتصاد والوظيفة تشكلان أولوية لتجنب «الفوضى الاجتماعية».

وأضاف: «الحكومة تقوم بتحويل الناس القلقين من الفيروس إلى أعداء، الأمور لا يمكن أن تسير بهذا الشكل. أنا أدعو من أجل إنقاذ الشعب البرازيلي من إبادة يسببها بولسونارو».

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