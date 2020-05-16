تونس دون إصابات جديدة لليوم الخامس على التوالي

المصدر: تونس ■أ.ف.ب

أعلنت السلطات الصحية التونسية أنها لم تسجل، لليوم الخامس على التوالي، إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي شرعت فيه السلطات بفتح المحال التجارية الكبرى، وتخفيف ساعات حظر التجوّل الليلي.

وقالت وزارة الصحة، في بيان ليل الخميس، إنه تم تسجيل «صفر حالة جديدة لليوم الخامس على التوالي»، واستقرت بذلك حصيلة الإصابات في مستوى 1032 إصابة، منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، مطلع مارس الفائت.

ولايزال 217 شخصاً مصابين، من بينهم ثلاثة في المستشفى، وفقاً للبيان. وخفف الرئيس، قيس سعيّد، الأربعاء الماضي، مدة حظر التجول، لتصبح من الساعة 23.00، إلى الساعة 05.00 بالتوقيت المحلي.

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