«الصحة العالمية» تدرس علاقة متلازمة كاواساكي لدى الأطفال بكورونا

المصدر: جنيف - أ. ف. ب

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنّها تدرس إمكانية وجود رابط بين وباء كوفيد-19 ومتلازمة كاواساكي التي تؤدي إلى أمراض التهابية لدى الأطفال.

وأعلن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي أجراه عبر الإنترنت في جنيف، «تشير فرضيات أولية إلى أنّ هذه المتلازمة قد تكون مرتبطة بكوفيد-19 (...) ندعو كل أخصائيي التحليل السريري في العالم إلى العمل مع السلطات الوطنية ومنظمة الصحة العالمية لنكون في حالة استعداد ونفهم أكثر هذه المتلازمة لدى الأطفال».

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