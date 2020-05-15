رئيسة بلدية واشنطن تمدد إغلاق العاصمة الأميركية

المصدر: واشنطن -أ.ف.ب

مددت رئيسة بلدية واشنطن، موريال باوزر، إغلاق العاصمة الأميركية بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينما ألغت المحكمة العليا في ولاية ويسكوسن قراراً بتمديد الحجر.

وأمرت باوزر بتمديد إجراء ملازمة المنازل حتى الثامن من يونيو، بعدما كان من المقرر أن ينتهي اليوم.

وفُرض العزل في واشنطن مع إجراءات مماثلة لضواحي المدينة في ولايتي ميريلاند وفرجينيا. وقالت رئيسة البلدية إن «عدد الإصابات اليومية الجديدة بـ(كوفيد-19) لم ينخفض، وأيضاً لم ينخفض عدد الوفيات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news