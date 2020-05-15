«الجامعة العربية»: تنفيذ الاحتلال مخططات الضمّ للأرض الفلسطينية جريمة حرب

المصدر: القاهرة ■وام

أكدت جامعة الدول العربية أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها الإحلالية والاستعمارية، بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة العربية، أمس، بمناسبة الذكرى 72 لنكبة الشعب الفلسطيني، التي تصادف 15 مايو من كل عام. وأكد البيان أن الشعب الفلسطيني لن يكون وحيداً في التصدي لهذا العدوان، والاستيلاء المعلن على أرض وطنه، وحقوقه التي كفلتها المواثيق وقرارات الشرعية الدولية، ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه، يواجه بروح الصمود والتشبث بالأرض وبالهوية العربية، التي تؤكد أن هذا الشعب المناضل لن يرضخ لهذا العدوان ومحاولة الإملاء القسري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news