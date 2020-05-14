بومبيو يؤكد من إسرائيل الالتزام بـ «صفقة القرن»

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أكّد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، مجدداً الالتزام بخطة السلام التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً بـ«صفقة القرن»، فيما استشهد طفل وأصيب أربعة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الخليل.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحافي قبيل محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، إن زيارته تهدف إلى التباحث بشأن «رؤية ترامب للسلام».

وبشأن الخطة التي نشرتها إدارة ترامب في يناير الماضي، قال بومبيو: «هناك عمل لايزال يتعين القيام به، ونحن بحاجة إلى تحقيق تقدم في هذا الشأن».

من جانبه، قدم نتنياهو الشكر لبومبيو على زيارته رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، كما شكر إدارة ترامب على «اتخاذها موقفاً قوياً ضد إيران».

إلى ذلك، استشهد طفل وأصيب أربعة شبان فلسطينيين، أمس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الطفل استشهد جراء إصابته برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال، كما أصيب الشبان الأربعة بالرصاص الحي.

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