تراجع شعبية ترامب وسط تزايد وفيات «كورونا» في أميركا

المصدر: نيويورك - رويترز

تزايد عدد الأميركيين المنتقدين للرئيس دونالد ترامب، على مدى الشهر الماضي فيما يرتفع عدد الوفيات بسبب‭‭ ‬‬جائحة فيروس كورونا، ليتخلف الرئيس الأميركي الآن عن منافسه الديمقراطي جو بايدن بفارق ثماني نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين، حسبما أفاد استطلاع للرأي أجرته رويترز/‏‏إبسوس، نشر أول من أمس.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري يومي الاثنين والثلاثاء، أن 41% من الأميركيين البالغين أيدوا أداء ترامب في المنصب، في تراجع أربع نقاط عن استطلاع مماثل أجري في منتصف أبريل. ولم يؤيد 56% ترامب، بزيادة قدرها 5% في الفترة الزمنية ذاتها. كما وجد الاستطلاع أن 46% من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيؤيدون بايدن في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر بينما سيصوت 38% فحسب لترامب.

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