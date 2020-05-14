تراجع شعبية ترامب وسط تزايد وفيات «كورونا» في أميركا

تزايد عدد الأميركيين المنتقدين للرئيس دونالد ترامب، على مدى الشهر الماضي فيما يرتفع عدد الوفيات بسبب جائحة فيروس كورونا، ليتخلف الرئيس الأميركي الآن عن منافسه الديمقراطي جو بايدن بفارق ثماني نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين، حسبما أفاد استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس، نشر أول من أمس.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري يومي الاثنين والثلاثاء، أن 41% من الأميركيين البالغين أيدوا أداء ترامب في المنصب، في تراجع أربع نقاط عن استطلاع مماثل أجري في منتصف أبريل. ولم يؤيد 56% ترامب، بزيادة قدرها 5% في الفترة الزمنية ذاتها. كما وجد الاستطلاع أن 46% من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيؤيدون بايدن في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر بينما سيصوت 38% فحسب لترامب.
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