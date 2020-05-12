منظمة الصحة: "بيانات إيجابية" بخصوص علاج كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن بعض العلاجات تحد، فيما يبدو، من شراسة أو فترة الإصابة بمرض كوفيد-19 التنفسي، وإنها تركز على معرفة المزيد بشأن أربعة أو خمسة من أبرز سبل العلاج الواعدة.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة "مارغريت هاريس"، في مؤتمر افتراضي: "لدينا بعض العلاجات التي يبدو وهي في المراحل المبكرة جدا أنها تحد من خطورة أو طول المرض، لكن ليس لدينا شيء يمكنه أن يقضي على الفيروس أو يوقفه".

وأضافت: "تظهر بيانات، ربما كانت إيجابية، لكننا بحاجة لأن نرى مزيدا من البيانات حتى نكون على يقين 100% ونحن نقول إن هذا العلاج أفضل من ذلك".

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