مصر.. اقتراح تطبيق الحظر الشامل في العيد

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

أعرب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام حسني، عن أمنيته في تطبيق حظر كلي شامل في آخر أسبوع من شهر رمضان وأسبوع عيد الفطر.

وقال حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن" المٌذاع على فضائية "العربية الحدث، مساء أمس الإثنين: "عرضنا هذا المقترح على القيادة السياسية، وهي صاحبة النظرة العامة والكاملة لتقدير الموقف العام، وقرارتها تصب في مصلحة الشعب المصري".

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: "نريد مصلحة الناس، ولا نريد حظر كامل لمدة كبيرة، ومدة أسبوعين لن تؤثر على العمل، لأن المصريين تقريباً لا يعملون خلالها".

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