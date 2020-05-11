انتشار أمني مكثف للشرطة المصرية لمنع التجمعات في المحافظات

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية تكثيف حملاتها الأمنية المُكبرة لتطبيق الضوابط الحاكمة لحظر تحركات المواطنين خاصة خلال شهر رمضان، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وهدفت الحملات إلى منع التجمعات بطرق الكورنيش "نيلي - بحري" على مستوى الجمهورية، وكذلك الشوارع والمناطق المحيطة بمحال المأكولات والأطعمة والطرق الجانبية، والتي يمكن أن تساعد على انتشار الفيروس.

وتوالي أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى مصر، لمنع تجمعات المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين للمواعيد المقررة لحظر تحرك المواطنين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news