أنباء عن مقتل 18 من جنود البحرية الإيرانية بـ"نيران صديقة"

المصدر: متابعات – سمير سعيد

قال صحافيون إيرانيون وموقع معارض، أمس الأحد، إن نحو 18 من بحارة الجيش الإيراني قتلوا بنيران صديقة، في "حادث" إطلاق صاروخ تعرضت له بارجة عسكرية إيرانية في منطقة الخليج، بينما لم تؤكد المصادر الرسمية الإيرانية المعلومات حتى الآن.

وبحسب المعلومات، فإن مدمرة إيرانية أطلقت صاروخا بالخطأ مستهدفة بارجة إيرانية أخرى مما تسبب بمقتل "أكثر من أربعين من طواقمها".

ويعتقد أن السفينة الإيرانية التي أطلقت الصاروخ هي فرقاطة تسمى "جماران" دخلت الخدمة قبل نحو عشرة أعوام، وقد أطلقت صاروخا نحو سفينة أصغر تسمى "كنارك"، وفق ما أفادت صفحة إيران إنترناشيونال في تغريدة على "تويتر".

بنابر خبرهای غیررسمی، ناو جماران در شلیکی اشتباه ناوچه کنارک را هدف موشک‌های خود قرار داده است و شماری از پرسنل این ناوچه جان‌باخته یا مفقود شده‌اند — ایران اینترنشنال - خبر فوری (@IranIntlbrk) May 10, 2020

وقال الصحفي وحيد حاجي بور نقلا عن مصادره إنه "تم تـأكيد مقتل 18 شخصا على الأقل نتيجة الحادث".

بنابر خبرهای غیررسمی، ناو جماران در شلیکی اشتباه ناوچه کنارک را هدف موشک‌های خود قرار داده است و شماری از پرسنل این ناوچه جان‌باخته یا مفقود شده‌اند — ایران اینترنشنال - خبر فوری (@IranIntlbrk) May 10, 2020

وقال مدونون إيرانيون إن العملية هي جزء من تدريب لإطلاق صاروخ بحري جديد يطلق عليه اسم "نور"

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