أنباء عن مقتل 18 من جنود البحرية الإيرانية بـ"نيران صديقة"

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  • متابعات – سمير سعيد
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قال صحافيون إيرانيون وموقع معارض، أمس الأحد، إن نحو 18 من بحارة الجيش الإيراني قتلوا بنيران صديقة، في "حادث" إطلاق صاروخ تعرضت له بارجة عسكرية إيرانية في منطقة الخليج، بينما لم تؤكد المصادر الرسمية الإيرانية المعلومات حتى الآن.

وبحسب المعلومات، فإن مدمرة إيرانية أطلقت صاروخا بالخطأ مستهدفة بارجة إيرانية أخرى مما تسبب بمقتل "أكثر من أربعين من طواقمها".

ويعتقد أن السفينة الإيرانية التي أطلقت الصاروخ هي فرقاطة تسمى "جماران" دخلت الخدمة قبل نحو عشرة أعوام، وقد أطلقت صاروخا نحو سفينة أصغر تسمى "كنارك"، وفق ما أفادت صفحة إيران إنترناشيونال في تغريدة على "تويتر".

 

وقال الصحفي وحيد حاجي بور نقلا عن مصادره إنه "تم تـأكيد مقتل 18 شخصا على الأقل نتيجة الحادث".

 

وقال مدونون إيرانيون إن العملية هي جزء من تدريب لإطلاق صاروخ بحري جديد يطلق عليه اسم "نور"

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