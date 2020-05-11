تعافي ثلث المصابين بـ«كورونا» في القارة الإفريقية

المصدر: عواصم - وكالات

كشف المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، في آخر إحصائية له، عن تعافي أكثر من ثلث المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في القارة الإفريقية.

وأظهرت المعطيات الصادرة عن المركز، أن حصيلة المتعافين بالقارة الإفريقية بلغت 19 ألفاً و351 حالة من أصل 57 ألفاً و746 في كامل القارة. يذكر أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في القارة الإفريقية قد ارتفع إلى 2151 حالة.

وأعلنت الحكومة المالية، أمس، رفع حظر التجوال في البلاد، وجعلت وضع الكمامة الواقية إجبارياً في الأماكن العامة، وفي الصومال، أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية، ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 39 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 873 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news