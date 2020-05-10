"السجون" السعودية تستعيد حسابها على "تويتر" بعد الاختراق

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  • متابعات -سمير سعيد
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أعلنت المديرية العامة للسجون في السعودية، اليوم الأحد، عن استعادة حسابها الرسمي على موقع تويتر بعد تعرضه للاختراق، ونُشر عبره تغريدات "غير صحيحة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ونوهت المديرية العامة للسجون بأن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعرض صباح اليوم الأحد للاختراق ونشر بعض تغريدات غير صحيحة.

وأضافت أنه قد تم استعادة الحساب وحذف التغريدات المسيئة.

وبعد استعادة حسابها تقدمت المديرية العامة للسجون في السعودية بالاعتذار لمتابعي حسابها على "الاختراق الإلكتروني" وأكدت مباشرتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق بما حدث، والخطوات النظامية تجاه المسؤولين عما وصفته بـ"الفعل الإجرامي" ومعالجة الأسباب ومنع تكرار حدوث الأمر.

وكان قد تداول رواد على موقع "تويتر" تغريدات نُسبت لحساب المديرية ثم حُذفت.

 

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