حذرت وزارة الداخلية من الحسابات الوهمية التي تروج للعاملات المساعدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها قد تكون وسيلة للاحتيال المالي أو استغلال الأفراد.

ودعت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المرخصة والمعتمدة فقط، وعدم تحويل أي مبالغ مالية إلى حسابات شخصية أو جهات مجهولة، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية أو المصرفية مع الحسابات غير الموثوقة، والإبلاغ عن الحسابات الوهمية لدى الجهات المختصة.