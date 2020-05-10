هيئة روسية: أشعة الشمس تدمر فيروس كورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن هيئة الرقابة الصحية الروسية قولها إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يصبح عفا عليه الزمن ويفقد قدرته على التسبب في المرض عندما تكون درجات حرارة الهواء أعلى من 30 درجة مئوية فوق الصفر، موضحة أن الرطوبة المنخفضة وأشعة الشمس تدمران الفيروس.

وذكرت الهيئة - بحسب ما ذكرت النسخة الإنجليزية لوكالة "تاس" - أن فيروس كورونا المستجد يموت عند درجة حرارة 70 درجة فوق الصفر.

يشار إلى أن روسيا سجّلت اليوم الأحد 11 ألفا و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات المثبتة منذ ظهور الوباء في روسيا 209 آلاف و688 بحسب السلطات الصحية، فيما لا يزال عدد الوفيات منخفضا نسبيا (1915) وفقاً للإحصاءات التي نشرتها السلطات.

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