«كورونا» يثير الذعر في محكمة بيروت العسكرية

المصدر: بيروت - أ. ف. ب

تسود حالة من الذعر في المحكمة العسكرية في بيروت بعد اكتشاف إصابة 13 جندياً بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أحصت قيادة الجيش الأحد، بينما تستنفر الأجهزة المعنية لأجراء فحوصات لعشرات القضاة والمحامين والمراجعين الذين ترددوا إلى المبنى.

وأفادت قيادة الجيش في بيان عن «13 إصابة من عداد عناصر المحكمة العسكرية».

وخضع نحو أربعين محامياً الأحد، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، ممن ترددوا خلال الأسبوع الحالي إلى المحكمة العسكرية لمتابعة ملفات موكليهم، لفحوصات الكشف عن الفيروس بالتنسيق مع نقابة محامي بيروت، على أن تصدر نتائج فحوصاتهم غداً.

وأعلنت النقابة إقفال كافة مبانيها الاثنين بهدف تعقيمها.

كما سيخضع قضاة المحكمة العسكرية وعناصر الجيش لفحوصات بدءاً من الإثنين، وفق الوكالة.

وسجّل لبنان رسمياَ حتى الآن 845 إصابة بكوفيد-19، بينها 26 وفاة. وعادت وتيرة الإصابات اليومية لترتفع في اليومين الأخيرين، مع تسجيل إصابات جديدة خصوصاً لدى الوافدين من الخارج.

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