السعودية تكشف عن 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1313

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، الأحد، تسجيل 1912 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق، فيما بلغت حالات التعافي ،1313 ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 11457 حالة..

وقال "بلغ إجمالي الحالات المصابة في المملكة 39048 حالة، بينها 27345 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، منها 143 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة".

هذا وسجلت مكة المكرمة 438 إصابة، جدة 374 والرياض 363.

كما قال أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 246 شخصًا.

كما أكد أنه كان من بين الحالات الجديدة المصابة 21% حالات سجلت فيما بين الإناث، و79% حالات سجلت فيما بين الذكور"، موضحاً أن 35% كانت نسبة انتشار الوباء في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 65% من الحالات.

وعزا الإصابات الجديدة بين المواطنين إلى المخالطة.

وكان من بين الحالات الجديدة المصابة 8% سجلت في أطفال، و89% سجلت في البالغين، فيما 3% سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.

أهم اعراض الفيروس

إلى ذلك، شدد متحدث الصحة، على أهم سلوكيات وجبة الطعام (الحرص على غسل اليدين - ترك مسافة آمنة - عدم مشاركة الأدوات الشخصية)، إضافة إلى التغذية الصحية وشرب السوائل خاصة الماء.

كما أكد أن درجة الحرارة وانقطاع الشهية والتعب من عوارض الفيروس.

وجدد العبدالعالي على أهمية "الاستفادة من التزام المجتمع وضرورة عدم التراخي".

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